Bellinzazzo: “Ricorso Napoli? Situazione complicata, potrebbero esserci altre sanzioni”

Bellinazzo esprime la sua opinione sulla vicenda Juve-Napoli

Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando la sentenza di ieri. Ecco quanto dichiarato:

“Ricorso Napoli? La situazione si sta ingarbugliando; prima si doveva stabilire se l’ASL poteva intervenire oppure no, impedendo la partenza alla squadra del Napoli. In caso di causa di forza maggiore, non ci sarebbero state altre sanzioni. Questo veniva ribadito nella sentenza di primo grado, ma la Corte d’Appello dice una cosa diversa e tra l’altro con un tono inadeguato. Per la CdA, a prescindere dal potere delle ASL, il Napoli si è precostituito un alibi per non andare a Torino. Se ci fossero prove del genere, ci sarebbero gli estremi per una sanzione ben più grave tanto per il club quanto per i dirigenti azzurri.”

