TMW – Belotti, che flop! La Roma allontana l’idea rinnovo.

Andrea Belotti, attuale attaccante della Roma, secondo il portale online, ad oggi è considerato un vero flop: “Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive, ovvero al raggiungimento di 21 presenze (da almeno 45 minuti) e un minimo di gol. Ad oggi è fermo a due gol, tra l’altro tutti in Europa League. Uno score che se confermato non farà di certo scattare il rinnovo”.

Fonte foto: Instagram @gallobelotti

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli e Sampdoria in contatto, si lavora allo scambio Zanoli-Bereszynski

Lozano-Napoli: rinnovo complicato, possibile addio a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Ndrangheta: cellulari e sim in carcere per il boss Bellocco