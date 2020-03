Ben Affleck è fidanzato con l’attrice Ana de Armas, tra loro 16 anni di differenza

Dopo il matrimonio finito con Jennifer Garner, Ben Affleck ha ritrovato l’amore. Da qualche tempo, l’attore frequenta la collega Ana de Armas. Tra loro ci sono 16 anni di differenza: 47 lui e 31 lei. Si è iniziato a vociferare del flirt solo una manciata di giorni fa, quando sono stati immortalati insieme a Cuba. Poi, i paparazzi li hanno sorpresi anche in Costa Rica, così l’indiscrezione è diventata certezza.

Chi è Ana de Armas

Classe 1988, Ana de Armas è un’attrice cubana. La prima esperienza sul set è arrivata a soli 18 anni, nel film Una rosa de Francia. Da lì, è iniziata la sua carriera che l’ha portata a prendere parte a pellicole come Knock Knock; Nell’ombra di un delitto; Blade Runner 2049; The Informer – Tre secondi per sopravvivere e Cena con delitto – Knives Out. Più di recente, è stata la Bond girl Paloma nel film No time to die. A novembre, tornerà al cinema con ‘Deep Water’.

Si sono conosciuti sul set del film ‘Deep water’

Ben Affleck e Ana de Armas si sono conosciuti lo scorso inverno. Entrambi, infatti, erano sul set di Deep Water. Il film diretto da Adrian Lyne, è ispirato all’omonimo romanzo thriller di Patricia Highsmith. Ben Affleck e Ana de Armas interpretano Vic e Melinda Van Allen, due coniugi la cui crisi genera vendette pagate col sangue. Il film uscirà a novembre di quest’anno. Sul set, i due attori hanno riscoperto una sintonia che non si affievoliva neanche quando la telecamera si spegneva.

I viaggi a Cuba e in Costa Rica

Una volta terminate le riprese, Ben Affleck e Ana de Armas si sono concessi un viaggio a Cuba. Una fonte ha raccontato al magazine People, che i due hanno raggiunto L’Avana dove l’attrice ha accompagnato Affleck in tutti i luoghi che ama di più. Durante la breve vacanza, si sono comportati come comuni fidanzatini e non hanno negato selfie e autografi ai fan che li fermavano. Dopo Cuba, il loro viaggio è proseguito in Costa Rica, dove sono stati immortalati mentre si scambiavano effusioni che non hanno lasciato più spazio a dubbi.

La quarantena insieme in California

In questi giorni, Ben Affleck e Ana de Armas stanno trascorrendo insieme il periodo di isolamento dovuto all’emergenza Coronavirus. Sono usciti dalla loro abitazione nel quartiere Pacific Palisades, solo per portare fuori il cane. Anche in questo caso, sono stati immortalati mentre si scambiavano un tenero bacio. Insomma, sembra che l’attore abbia trovato l’altra metà della mela.