Benitez: “Ritorno a Napoli? Sono pronto ma non dipende da me”

L’ex allenatore del Napoli Rafael Benitez ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport parlando di un suo presunto ritorno nel club.

Rafael Benitez è stato allenatore del Napoli dal 2013 al 2015. Negli ultimi giorni quest’ultimo è stato più volte accostato al club azzurro, in quanto sarebbe tra le opzioni di Aurelio De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti.

Lo stesso tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e si è espresso in prima persona su un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra.

Io di nuovo al Napoli? Non lo so, me lo stanno chiedendo tante volte. Io sto ancora aspettando, voglio ancora vincere, la mia mentalità è chiara: non mi piace stare a metà classifica. Andare al Napoli? Non voglio farmi pubblicità qui, la decisione è di qualcun altro. Io sono carico e preparato, guardo e analizzo tutto il calcio internazionale, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni”.

Fonte foto: Flickr.com

