Benjamin Mascolo smentisce la relazione aperta con Bella Thorne: “Siamo solo io e lei”

L’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne continua a gonfie vele, i due sono ormai fidanzati da diversi mesi, e la loro frequentazione è stata oggetto delle cronache rosa a partire dalla scorsa estate, quando per la prima volta i due sono usciti allo scoperto. Ciò che ha destato fin da subito la curiosità dei fan tanto del cantante quanto dell’ex star della Disney, è stata la dichiarata bisessualità della giovane 22enne. In passato, infatti, Bella Thorne ha avuto relazioni sia con ragazzi che con ragazze, anzi, l’ultima sua frequentazione prima di incontrare Benji era proprio con una ragazza. A questo proposito, il cantante ha voluto fare alcuni chiarimenti sullo stato della sua storia d’amore, dichiarando che attualmente ha un rapporto esclusivo con la fidanzata.

Smentite le voci su una relazione poliamorosa

La voce che circolava insistentemente, infatti, vedeva la coppia al centro di una relazione poliamorosa dove, in special modo Bella potesse sentirsi libera di frequentare anche delle donne. La questione è stata chiarita in maniera definitiva da entrambi, in una recente intervista l’attrice ha dichiarato di frequentarsi solo con Ben; mentre il volto del duo Benji & Fede ha espressamente rivelato: “Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso“. Insomma la gelosia viene attenuata nell’eventualità in cui la ragazza decidesse di avere un flirt con un’altra donna, ma in ogni caso i due sembrano viversi questa storia d’amore intensamente.

Benji e Fede si sciolgono

Poco tempo fa Benjamin Mascolo ha reso nota la decisione, insieme a Federico Rossi, che il celebre duo campione di visualizzazioni su Youtube e seguito da migliaia di fan è in procinto di sciogliersi. Per il 3 maggio era previsto anche un concerto all’Arena di Verona, ultima esibizione insieme per i due artisti. Dopo cinque anni di carriera discografica prendere questa scelta non è stato semplice, soprattutto perché legati da una profonda amicizia, ma le esigenze professionali hanno determinato questa separazione, proprio per consentire che le loro carriere procedano nel migliore dei modi.