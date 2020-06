Beppe Savoldi: “Cacciato da Sky? Forse mi ritenevano troppo napoletano”

Beppe Savoldi pensa che il reale motivo per cui fu cacciato da Sky Sport era che lo ritenevano troppo filo-napoletano.

Beppe Savoldi, ex telecronista sportivo di Sky Sport denuncia: “Fui cacciato probabilmente perché mi ritenevano troppo napoletano”

Notizie Napoli calcio. Beppe Savoldi, ex storico attaccante del Napoli, 118 presenze e 55 gol, sempre con la maglia azzurra ha vinto una Coppa Italia e una Coppa italo-inglese. È intervenuto a Radio Punto Nuovo rilasciando alcune dichiarazioni anche riguardo la sua esperienza a Sky Sport poi finita male.

Savoldi: cacciato da Sky perché troppo napoletano

“Forse mi consideravano troppo filo-napoletano per continuare le telecronache Sky Sport?”.

Savoldi si riferisce alla sua esperienza da telecronista sportivo per Sky Sport negli anni in cui il Napoli si riaffacciava al grande calcio dopo il periodo buio del fallimento e la retrocessione. Spesso Savoldi si occupava del commento tecnico a Sky, affiancando la voce in telecronaca di Gianluca Di Marzio. Oggi, anni dopo il suo addio a Sky Sport, Savoldi ha confessato i suoi timori sulle reali motivazioni della fine del rapporto con l’emittente satellitare.

