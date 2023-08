Berardi in campo per Napoli-Sassuol, bloccata la cessione

Domenico Berardi scenderà in campo con il Sassuolo per la sfida cntro il Napoli prevista per domenica 27 agosto.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi scenderà molto probabilmente in campo contro il Napoli. Per un po’ si è vociferato di una presunta cessione, tuttavia attualmente il futuro del giocatore sembrerebbe coincidere con la permanenza nel club neroverde.

Ecco quanto riportato da Il Corriere dello Sport:

“È tornato a lavorare con il gruppo, anche se attorno a lui c’è sempre tanto mistero sia quando s’infortuna e sia su ogni mossa che lo riguarda. Quando è rimasto fuori dai convocati per la prima partita con l’Atalanta, si è subito pensato alla vicenda Juve e si è anche ipotizzato che sarebbe stato così fino alla chiusura del mercato. Poi, però, la faccenda ha preso un’altra piega pure perché Carnevali è stato chiarissimo avendolo praticamente tolto dai giochi. Col Napoli, Berardi potrebbe esserci e se sarà così, molte cose torneranno al loro posto per le tante interpretazioni sulle condizioni e l’umore dell’attaccante che non è stato con la squadra per una decina di giorni. Berardi ogni anno sembra fare la valigia, però alla fine tutto si risolve con un ritocco economico o di un prolungamento del contratto: sarà così anche stavolta?.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La Lazio annuncia l’arrivo di Sepe, l’ex Napoli ritrova Sarri

Elmas, per il Napoli è incedibile: rifiutate avances da Bundesliga e Premier

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Diletta Leotta è raggiante, ecco i primi giorni da mamma con la sua Aria