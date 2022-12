Corriere dello Sport – Bereszynski arriverà a Napoli solo dopo il rinnovo di Zanoli.

Il primo colpo del Napoli è Bereszynski, ma per l’ufficialità bisogna aspettare ancora. Ci sono una serie di passaggi che frenano la trattativa: il primo, e fondamentale, riguarda il prolungamento del contratto di Zanoli fino al 2027, il quale sarà in scadenza nel 2023. Tuttavia, c’è da sottolineare, che nonostante tutto lo scambio è stato praticamente definito in tutti i suoi aspetti: rimane da risolvere alcuni passaggi e poi, la prossima settimana, dovrebbero finalmente firmare.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

