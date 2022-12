Bereszynski-Napoli è fatta, si limano i dettagli. Annuncio vicino

Fatta per Bereszynski al Napoli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è fatta per il passaggio di Bereszynski al Napoli che vede coinvolto anche Nikita Contini. L’esperto di calciomercato Luca Marchetti, ha poi aggiunto:

L’operazione Bereszynski/Contini con la Sampdoria sarà ufficiale nei primi giorni di gennaio, non appena aprirà ufficialmente il mercato. Credo che in questi giorni si stia battagliando su compensi, contribuzioni e altri dettagli ma che la trattativa sia praticamente chiusa. Con queste due operazioni il Napoli si cautela ancora di più in vista della ripresa del campionato”.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Bartosz Bereszyński

