Bereszynski-Napoli: manca solo la firma, Zanoli alla Samp

Bartosz Berezynski vestirà presto la maglia del Napoli

E’ fatta per il doppio scambio Bereszynski-Zanoli tra Napoli e Sampdoria, a riportarlo è l’edizione online del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano mancherebbero solo le firme, Alessio Zanoli si trasferirà a Genova in prestito secco, mentre il terzino polacco arriverà a Napoli in prestito, con diritto di riscatto.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

