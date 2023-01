Corriere dello Sport – Bereszynski, oggi arrivo a Castel Volturno: potrebbe esserci a Genova.

Oggi è la giornata di Bartosz Bereszynksi, è arrivato a Napoli e in mattinata si dirigerà a Castel Volturno per sottoporsi agli ultimi controlli alla Pineta Grande. Ottenuta l’idoneità, tornerà a Konami Training Center, dove andrà a colloquio con Luciano Spalletti e decideranno se partirà con la squadra.

“Sull’aereo che andrà a Genova, potrebbe esserci anche lui oppure no, dettagli, ma le possibilità che il polacco debba subito convivere con un conflitto intestino sono elevate. Alla Sampdoria ci andrà Zanoli, lui in prestito senza alcuna possibilità di riscatto: dovrà guadagnarsi la stima di Stankovic, prendersi una maglia, mettere minuti nelle gambe, crescere e porre le basi per rientrare nel club che l’ha lanciato e che crede in lui. E Contini, il portiere, diventerà soggetto della discussione nella prossima settimana”.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

