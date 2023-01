Bereszynski: “Vogliamo battere la Juve e andare a +10”

Le parole del neo azzurro Bartosz Bereszynski su Napoli-Juventus

Bartosz Bereszynski, è da poco diventato un giocatore del Napoli e rimarrà in azzurro fino alla fine della stagione. Il polacco ha parlato del prossimo big match tra partenopei e Juventus ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole:

“Conosco Zielinski da anni e mi ha spiegato cosa significa giocare contro di loro in uno stadio che sarà pieno. L’obiettivo è vincere. Andare a +10? Sarebbe bello, ma pensiamo partita per partita, dobbiamo essere concentrati sapendo di essere i più forti. Incontrare Milik? È un compagno di Nazionale, ma durante la partita non sarà nostro amico, stesso discorso vale per Szczesny. Sarà un due contro due, speriamo di essere noi più contenti a fine partita”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

