Besiktas-Brindisi, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Dopo il trionfo di misura conquistato all’overtime in campionato contro Cantù, l’Happy Casa Brindisi è già pronta a tornare in campo in Basketball Champions League a caccia di un successo che darebbe ossigeno al sodalizio pugliese, il quale al momento fa parte del gruppone che occupa le posizioni dalla quinta all’ottava, con quattro vittorie e sei sconfitte, nel girone D della competizione continentale targata FIBA. Gli avversari con cui domani dovranno vedersela Banks e compagni sono i turchi del Besiktas.

Al momento anche il Besiktas fa parte dell’agglomerato di squadre sopraccitato e come Brindisi in caso di vittorie rilancerebbe le proprie ambizioni, ma se dovesse perdere vedrebbe la qualificazione allontanarsi ulteriormente. Dalla loro i turchi avranno il fattore campo, ma l’Happy Casa ha sicuramente tutte le carte in regola per vincere questo match. La palla a due è in programma alle ore 18.00. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della partita dandovi così modo di non perdervi nemmeno un secondo di questa partita.

IL PROGRAMMA DI BESIKTAS – BRINDISI

Data: 14/01/2020

Orario: 18.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

