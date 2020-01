Besiktas-Brindisi in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Champions League basket 2020

Oggi, 14 gennaio, è in programma la sfida tra Besiktas Sompo Sigorta e Happy Casa Brindisi, valevole per la undicesima giornata della Champions League 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 18.00 per un match tra due squadre obbligate a vincere per risalire la classifica in fretta.

Sia il Besiktas sia Brindisi sono, infatti, attualmente nella parte bassa della classifica nel girone D, con entrambe ferme a 4 vittorie e 6 sconfitte, in un gruppo molto equilibrato e dove ogni partita può valere un passo fondamentale verso la Top 16, ma dove un ko può vedere le migliori scappare via inesorabilmente, con ancora solo quattro turni da giocare. L’Happy Casa arriva all’appuntamento dopo due sconfitte consecutive contro Digione e Bonn, mentre il Besiktas nell’ultimo turno si è imposto proprio contro i tedeschi e, dunque, Brindisi è chiamato a invertire la tendenza per non perdere il treno dell’Europa.

La squadra di coach Vitucci, però, potrebbe trovare entusiasmo e sicurezze dal successo di misura ai supplementari ottenuto a Cantù questo fine settimana, una vittoria che per il tecnico è stata un’iniezione di fiducia importante per il prosieguo della stagione. “Vittoria importante contro una squadra in grande fiducia come Cantù, dopo una partita dura e intensa per 45 minuti. Difensivamente siamo riusciti a contestare bene il tiro da tre punti, mettendo in pratica ciò che avevamo preparato nel piano partita. Fa piacere vedere nelle statistiche i 22 assist a referto, segno della volontà di passarsi la palla e di giocare insieme. Siamo riusciti a vincere grazie al contributo di tutti, anche di chi ha giocato poco ma ha dato tutto in campo. Nonostante il periodo faticoso e falcidiato dai problemi fisici, la squadra oggi ha mostrato carattere e voglia di vincere insieme”.

La partita tra Besiktas Sompo Sigorta e Happy Casa Brindisi andrà in onda in diretta streaming sull’Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Mercoledì 14 gennaio 2020

Ore 18.00: Besiktas Sompo Sigorta-Happy Casa Brindisi

Diretta streaming – Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

Credits: Ciamillo