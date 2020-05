Beyoncé neonata è uguale alla mamma Tina Knowels, la foto ha fatto il pieno di like sui social

È una delle donne più belle del mondo e su questo non c’è dubbio, stiamo parlando di Beyoncé Knowles, che viene mostrata in una veste completamente inedita: ancora in fasce in una foto pubblicata su Instagram dalla madre, Tina Knowles, a cui viene affiancato uno scatto in bianco e nero della donna nata da qualche mese. La somiglianza tra le due è incredibile e anche con il passare del tempo la pop star sembra avvicinarsi proprio alle fattezze di sua madre, come si può notare dai lineamenti del volto.

Lo scatto da neonate in cui madre e figlia sono uguali

Ovviamente la foto non poteva non fare i pieno di like, visto che si tratta di uno scatto a dir poco inedito della star, immortalata in cuffietta e vestitino con lo sguardo impertinente. Stesso outfit della mamma che affianca le due foto, giocando sulla somiglianza, e scrive a corredo di questo collage: “Chi è chi? Io e Bey neonate con la cuffietta: avrei dovuto trasformare anche la sua foto in bianco e nero! Ma non sapevo come fare”. Tina Knowles, per chi fosse indeciso, è quella a sinistra, mentre a destra troviamo la bimba che sarebbe diventata la Beyoncé che noi tutti conosciamo. Non mancano i commenti di vari utenti, che si meravigliano di quanto le due siano identiche.

Il legame di Beyoncé con la madre

Il legame intenso che intercorre tra la diva e sua madre non è mai stato nascosto, anzi, proprio in occasione della festa della mamma, lo scorso 11 maggio, è stata proprio Beyoncé a scrivere una bellissima lettera rivolgendosi a Tina Knowles. Collage e foto insieme, nei vari anni della crescita della piccola Bey che delineano un rapporto che negli anni si è accresciuto di stima, oltre che d’amore, un legame che è stato fondamentale tanto per la crescita professionale che per quella personale, come scrive la star:

Cara mamma, sono grata per ogni parte di te e per ogni secondo che condividiamo. Grazie per avermi dato la vita e grazie per ampliare la mia coscienza. Non sarei stata in grado di fare nulla di ciò che ho fatto nella mia vita senza la tua forza, la tua saggezza e le tue preghiere. Il mio più grande obiettivo nella vita è che i miei figli sentano l’amore che tu hai fatto sentire a noi.