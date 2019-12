“Bianca Atzei è incinta”, ma fonti vicine alla cantante dicono che è falso

“Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti“: il rumor impazza nelle ultime ore, riportando clamorosamente in primo piano nelle cronache di gossip la coppia formata dalla cantante ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi e dal comico inviato de Le Iene. “La notizia è segretissima, ma si dice che entrambi siano al settimo cielo“, assicura il settimanale Diva e Donna. Davvero la Atzei è in dolce attesa?

La smentita a Fanpage.it

In realtà, si tratterebbe di una bufala. Fanpage.it ha contattato fonti vicine a Bianca Atzei, che hanno smentito la notizia della gravidanza spiegando che il gossip è falso. Dunque, l’artista 32enne non sarebbe in procinto di diventare mamma. Da parte sua, né la Atzei né Corti hanno commentato l’argomento a mezzo social. I due innamorati, al momento, fanno da mamma e papà solo all’adorata cagnetta Mela, una volpina che è già star su Instagram.

L’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei ha trovato l’amore in Stefano Corti dopo un lungo periodo da single seguito alla rottura con Max Biaggi. L’importante relazione con il campione di motociclismo si era conclusa nel 2017 dopo due anni insieme, per decisione dello stesso Biaggi. Lasciata all’improvviso dal pilota (a suo dire, senza vere spiegazioni), Bianca ha passato un periodo buio da cui ha tentato di uscire con la partecipazione a un reality “tosto” come l’Isola dei Famosi. Si è piazzata tra i finalisti ed è tornata dall’Honduras forte della bella amicizia sviluppata con Alessia Mancini e con Jonathan Kashanian. Si era addirittura sparsa la voce che con quest’ultimo fosse nata una relazione, ma il vero amore è arrivato con Stefano Corti, Iena, ex concorrente di Pechino Express e conduttore di Ridiculousness – Veri American Idiots. A giugno hanno ufficializzato la loro relazione e sono una delle coppie più belle del gossip italiano.