Bianca Atzei mostra l’anello regalatole da Stefano Corti: “È normale che non arriva la proposta?”

Bianca Atzei e Stefano Corti sono ormai una coppia solida, il loro legame sembra andare a gonfie vele e l’amore tra i due trabocca in ogni foto, video o condivisione sui social. Non si aspetta altro che la fatidica proposta di matrimonio che, come racconta la cantante, pare che non voglia arrivare. Nel frattempo, su richiesta dei fan particolarmente curiosi, la 32enne mostra l’anello regalatole dal fidanzato.

Stefano Corti ha regalato l’anello a Bianca Atzei

Ebbene sì, l’anello c’è, e Bianca Atzei lo mostra anche piuttosto soddisfatta ai suoi fan. Tutto è cominciato quando per passare il tempo, la coppia, che attualmente è in vacanza in Madagascar, ha chiesto ai fan della cantante di rivolgergli qualsiasi domanda volessero e tra quesiti generici ed altri più piccanti, ecco che qualcuno ha il coraggio di chiedere quello che molti pensavano da un po’, ovvero: “Che aspetta Stefano a farti la dichiarazione?”. Prontamente arriva la risposta dalla diretta interessata che, in maniera scherzosa e sarcastica, descrive il comportamento adottato dal fidanzato, ponendo a sua volta un quesito ai suoi fan, mostrando un anello che indossa all’anulare sinistro e dicendo: “Allora, a Natale mi è arrivato questo ok? però senza proposta di matrimonio. Mi chiedo, è normale che vi regalino l’anello senza proposta di matrimonio?”.

La notizia della presunta gravidanza

Insomma l’idea di convolare a nozze non dispiacerebbe alla cantante che, in effetti, ha sempre dichiarato di essere innamorata del noto volto de Le Iene e di essere rinata dopo averlo incontrato, dal momento che aveva attraversato un periodo piuttosto difficile emotivamente. Quindi, dopo la notizia che ha fatto il giro del web negli scorsi giorni, che voleva Bianca Atzei in dolce attesa di Stefano Corti, indiscrezione poi simpaticamente smentita stesso dalla coppia, non sarebbe da escludere l’annuncio di un possibile matrimonio dal momento che i presupposti ci sono e regalandole l’anello il primo passo è stato fatto.