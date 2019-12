Bianca Atzei non è incinta di Stefano Corti, lui smentisce con un post ironico: “Sono di 7 mesi”

Il gossip impazza da giorni: Bianca Atzei è incinta di Stefano Corti? La notizia era rimbalzata da un angolo all’altro della rete, ma Fanpage.it aveva già smentito tutto etichettando lo scoop come semplice bufala. La coppia, intanto, si sta rilassando con una vacanza post natalizia in Madagascar. E ha commentato la news della presunta gravidanza facendosi una bella risata.

La smentita ufficiale della coppia

La finta notizia è circolata con tanta foga da andare a “tormentare” le vacanze di Corti e della Atzei, che hanno deciso di commentare con ironia: “Ormai la notizia è su tutti i giornali, abbiamo voluto aspettare qualche giorno per le conferme ufficiali“, ha scritto l’inviato dee Le Iene in un post Instagram, in cui è… lui a mostrare la pancia: “Negli articoli hanno solo sbagliato il soggetto. Avremo un bimbo, sono di 7 mesi!“. “Quello incinto è solo lui”, ha fatto eco la cantante da IG Stories. Dunque, non c’è nessun bebè in arrivo per la coppia, come avevamo già riportato citando fonti vicine alla stessa Atzei che avevano smentito la gravidanza.

L’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Se non è ancora il momento per avere un figlio, l’amore tra la Atzei e Corti procede a gonfie vele. La loro relazione è stata ufficializzata a giugno 2019, dopo qualche mese. Al fianco del comico e conduttore, ex concorrente di Pechino Express e volto del programma di Davide Parenti, Bianca ha ritrovato l’amore dopo la delusione per la storia finita con Max Biaggi, che l’ha lasciata improvvisamente decidendo di dedicarsi solo alla famiglia. “C’è molta passione. Mi fa molto ridere. Per una donna è la cosa più importante“, ha ammesso l’artista milanese parlando di Stefano, con cui forma una delle coppie più dolci e unite dello spettacolo italiano.