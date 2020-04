Bianca Guaccero: “Provino per Striscia a 14 anni con Ilary Blasi”, nessuna delle due diventò velina

Bianca Guaccero ha sostenuto un provino per partecipare a Striscia la notizia. Lo ha raccontato la conduttrice durante una puntata di Pronto Detto Fatto, con Jonathan Kashanian. Bianca ricorda di avere avuto 14 anni all’epoca in cui accettò la convocazione del tg satirico di Antonio Ricci. A sorpresa, anche un’altra bellissima donna dello spettacolo partecipò al privino lo steso giorno. Era Ilary Blasi:

Quando avevo 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal treno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta di fronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary!

Nessuna delle due è diventata velina

Bianca e Ilary Blasi sono entrambe conduttrice affermate, ma nessuna delle due riuscì a diventare velina in quell’occasione. La moglie di Francesco Totti ha recuperato qualche anno dopo, superando le selezioni di Passaparola. Divenne una delle Letterine del game show di Gerry Scotti insieme a un altro volto noto del mondo dello spettacolo oggi: Silvia Toffanin. Oggi, le due sono molto amiche.

Bianca Guaccero conduce Pronto Detto Fatto

Bianca Guaccero è al timone di Pronto Detto Fatto, uno speciale format web che va in onda in diretta Instagram il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Con lei partecipano alle dirette i tutor Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi, Elisa D’Ospina e Jonathan Kashanian, ex concorrente del Grande Fratello diventato protagonista fisso della versione originale di Detto Fatto, in onda su Rai2. Non è ancora nota la data in cui Detto Fatto tornerà in tv. “Bisogna osservare le giuste regole per convivere con il virus in sicurezza. Quindi non è che non vogliamo tornare o che non ci fanno tornare. Stiamo lavorando per poter tornare in sicurezza, rispettando le varie misure” ha fatto sapere la conduttrice.