Bianca Guaccero: “Sono single. Dario Acocella? Ci vogliamo bene, saremo sempre la famiglia di Alice”

Bianca Guaccero si è raccontata sulle pagine del settimanale Gente. La conduttrice di Detto, fatto è tornata con la mente alla quarantena trascorsa in dolcissima compagnia. No, non stiamo parlando di un fidanzato, ma dell’amore più puro che esista. Quello della figlia Alice, che oggi ha 5 anni.

La promessa fatta ad Alice e i 2 kg presi

Bianca Guaccero ha promesso ad Alice che una volta finita l’emergenza Coronavirus, l’avrebbe portata a Disneyland. La bambina non vede l’ora di poter raggiungere il famoso parco divertimenti. La conduttrice di Detto, fatto, come tutti gli italiani, durante il lockdown ha fatto i conti con le sue ansie. Tuttavia, ha ammesso che fermarsi per un po’ le ha fatto anche bene:

“Ho una calma interiore nuova, forse inusuale per me, che voglio mantenere. Ho anche ripreso un paio di chili, da tanto sono rilassata. Prima ero una trottola, non mi fermavo mai, la frenesia mi aveva un po’ consumata, ero sciupata”.

Il rapporto con l’ex marito Dario Acocella

Dal 2013 al 2017, Bianca Guaccero è stata sposata con il regista Dario Acocella. Dal loro matrimonio è nata la piccola Alice. La conduttrice ha detto di avere un rapporto decisamente sereno con il suo ex compagno: “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro”. Al momento Bianca Guaccero è single. Ha imparato a godersi il presente, senza nutrire troppe aspettative nel futuro:

“Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”.