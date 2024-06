Tuttomercatoweb.com – Biasin: “Di Lorenzo vuole andare alla Juve, ha un patto con Giuntoli”

Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo editoriale, ha posto l’attenzione sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo e sull’accordo già raggiunto con la Juventus:

“Di Lorenzo vuole andare alla Juve, è cosa nota. Ha un patto con Giuntoli vecchio di qualche mese. Il ragazzo ha rotto con DeLa tempo fa e messo spalle al muro ha trovato un’altra destinazione. E però ha un contratto fresco di rinnovo. Non sarà facile convincere il suo patron a lasciarlo partire.

Considerazione personale: al netto dell’ultima stagione – negativa per molti a Napoli – chi si prende Di Lorenzo fa un buon affare (e infatti Conte vorrebbe trattenerlo). Ma vi invito a rispondere a questa domanda: quanti giocatori – senza clausola (come Higuain) o a scadenza (come Zielinski) – sono stati venduti da DeLa alla concorrenza italiana? Non ce ne vengono in mente”.

