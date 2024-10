Mediaset – Biasin: “L’Inter non ha speso, le rivali hanno messo milioni per avvicinarsi”

Il giornalista Fabrizio Biasin, è intervenuto in diretta a Pressing, per commentare il primo posto del Napoli in classifica, ma evidenziando che: “Napoli? Bisogna dire che è un vantaggio non da poco non avere le coppe e preparare una sola partita a settimana. E con Conte in panchina è tanta roba. Poi bisogna iniziare a dire che le rivali dell’Inter si sono avvicinate molto perché hanno messo sul piatto decine e decine di milioni di investimento che l’Inter invece non ha potuto fare. E’ normale un avvicinamento”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

