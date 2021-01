Biasin, Napoli: “Gattuso? Da fastidio perché dice le verità, azzurri potenzialmente a 6 punti dalla vetta ma continuano a criticarlo”

Il giornalista difende Gattuso dalle critiche degli ultimi tempi

Gennaro Gattuso è stato bersagliato di molte critiche nell’ultimo periodo, le prestazioni degli azzurri sono state altalenanti e la vittoria di Udine non è bastata a tranquillizzare una piazza come quella napoletana che pare volerlo additare come singolo responsabile di ogni problema in casa azzurra. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha difeso il mister azzurro nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

Queste le sue parole:

“Molti rompono la fava a Gattuso: ‘Dopo oltre un anno il Napoli è una squadra ancora senza identità’. La stessa che ha vinto la Coppa Italia, la stessa che è potenzialmente a 6 punti dalla vetta, la stessa che deve fare a meno da mesi del giocatore attorno al quale era stata costruita la squadra (Osimhen, ancora positivo), la stessa che per decisione presidenziale è stata privata di un attaccante che ora farebbe assai comodo (Milik). La verità è che Gattuso dà fastidio perché ha un difetto clamoroso e imperdonabile nel mondo del calcio: dice sempre quello che pensa. Non si fa”.

