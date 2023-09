Biglietti Genoa-Napoli Settore Ospiti: in vendita dall’11 settembre, tutte le info

Biglietti Genoa-Napoli Settore Ospiti, tutte le info

Biglietti Genoa-Napoli Settore Ospiti 2023 – La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Genoa-Napoli, in programma domenica 16 settembre 2023, alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Prima fase. Dalle ore 12:00 di lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00 di mercoledì 13 settembre 2023, vendita riservata a tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2023/24.

Seconda fase. Dalle ore 14:00 di mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 19:00 di venerdì 15 settembre 2023, vendita riservata ai possessori di fidelity card del Napoli, anche se non sottoscrittori di uno abbonamento.

Biglietti Genoa Napoli: prezzi e dove comprarli

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente sul web, collegandosi al sito www.vivaticket.com.

Prezzi Biglietti Genoa Napoli Settore Ospiti: € 35,00.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://genoacfc.it/2023/08/25/il-regolamento-duso-dello-stadio-olimpico/

Codice di regolamentazione: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/Codice-di-regolamentazione.pdf

Normativa per striscioni e coreografie: https://genoacfc.it/wp-content/uploads/2023/07/modulo-striscioni.pdf

