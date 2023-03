Biglietti Milan-Napoli, potrebbe saltare la vendita libera

Secondo il Corriere dello Sport potrebbe non esserci la vendita libera dei biglietti per assistere al match tra Napoli e Milan.

Il Corriere dello Sport si concentra sui biglietti in occasione della sfida tra Milan e Napoli, in particolare sulla vendita libera che potrebbe saltare.

“Nella giornata di ieri sono stati venduti 14mila biglietti in tre ore per l’euro-derby Milan-Napoli di metà aprile: si prevede una notte da brividi al Meazza. I conti si fanno in fretta: il Milan ha più di 41.500 abbonati, triplicare lo sforzo entro domani notte significherebbe aver ottenuto un pieno di fedeltà da chi ha sottoscritto la tessera a inizio stagione. Cresce l’attesa per la Champions, e non è detto che la vendita libera sia aperta. Dipende dall’esito della fase dedicata, da venerdì, ai possessori della carta Cuore Rossonero: dopodiché, scatterà la disponibilità all’acquisto del biglietto per il resto dei tifosi. Del resto, il popolo rossonero è quello che riempie San Siro anche per Milan-Salernitana: nove giorni fa lo stadio – in un giorno feriale, lunedì – ha raggruppato 72mila persone. Tutto nella norma, quindi, sapere di una caccia al biglietto già a buon punto tre settimane prima del quarto di andata col Napoli. L’incrocio di settembre con Spalletti, invece, produceva qualcosa come 4 milioni di incasso per la presenza di 72.573 tifosi. Insomma, una dolce e consolidata abitudine. Tanto più che l’entusiasmo per lo scudetto dello scorso anno ha portato la tifoseria a raggiungere l’estate scorsa il numero massimo di abbonamenti. Così il Milan ha ideato l’iscrizione a una lista necessaria per garantirsi la priorità in vista della stagione 2023-24.”

Fonte foto: Instagram, @sansirostadio

