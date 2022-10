FOTO – Biglietti Napoli-Bologna, verso il sold out: ultimi tagliandi in due settori

Biglietti Napoli-Bologna, ultimi tagliandi in due settori

Ultimissime calcio Napoli – Biglietti Napoli-Bologna, verso il sold out, infatti, sono già sold out le due curve superiori, con gli ultimi posti rimasti nei Distinti e in Tribuna Nisida.

Disponibilità media in Tribuna Posillipo, ma la proiezione anche stavolta al Maradona è il sold out. I biglietti sono validi per la gara di campionato Napoli vs Bologna, che si disputerà il 16 ottobre 2022 alle ore 18.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Biglietti Napoli-Bologna, i prezzi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

