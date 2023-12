Biglietti Napoli-Braga, il nuovo comunicato del club

La SSC Napoli ha riportato un nuovo comunicato relativo ai biglietti per la sfida di Champions League contro il Braga.

Manca solo un giorno all’incontro di Champions League tra Napoli e Braga e la SSC Napoli ha reso noto un altro comunicato relativi ai biglietti per il match in programma allo Stadio Diego Armando Maradona.

Secondo quanto si legge sull’account ufficiale Twitter della Società partenopeo ci sarebbe una promozione per tutti i tifosi under14 che acquisteranno un biglietto nei seguenti settori: Distinti Superiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo.

Ecco in seguito quanto si legge:

“Domani al Maradona per qualificarci agli Ottavi. Tutti insieme ce la possiamo fare. Biglietti Napoli vs Braga. Promo U14 in Distinti Superiori, Tribuna Nisida e Posillipo.”

