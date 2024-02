Biglietti Napoli-Torino disponibili da lunedì: i dettagli

L’acquisto del biglietti per assistere al match tra Napoli e Torino e disponibile a partire da lunedì 26 febbraio.

La SSC Napoli ha comunicato che i biglietti per assistere alla sfida contro il Torino, in programma il prossimo 8 marzo, potranno essere acquistati dal prossimo 26 febbraio.

Ecco quanto si legge in merito:

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 15:00 del 26 Febbraio 2024 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Torino, che si disputerà il giorno 08/03/2024 ore 20:45. La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato. Per questo evento, il club ha pensato di dedicare alle nostre tifose azzurre una tariffa speciale per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna. Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente on line al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info.”

