Biglietti “Udinese-Napoli Live Streaming” al Maradona: partita la vendita, tutte le info

Biglietti di “Udinese-Napoli Live Streaming”, si chiama così l’evento allo stadio Maradona di giovedì 4 maggio 2023 ore 20:45 adesso su Ticketone.

La SSC Napoli comunica che in occasione del match Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle ore 20.45, si terrà un evento speciale allo Stadio Maradona. I tifosi azzurri potranno assistere alla gara attraverso dei maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco.

I biglietti per la serata saranno in vendita da oggi 2 maggio 2023, alle ore 15:00, al prezzo di euro 5,00 per ogni Settore. Saranno inoltre in vendita, al prezzo di euro 100,00 cadauno, n. 600 posti speciali di Tribuna Posillipo, che daranno diritto di accesso all’Area Ospitalità di pertinenza della Tribuna.

Fino alle ore 18:00 del 2 maggio 2023 la vendita dei tagliandi sarà riservata agli abbonati della stagione 2022/2023. Dalle ore 18:30 scatterà la vendita libera per ogni posto a disposizione. L’incasso dell’evento, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza.

La vendita dei biglietti allo stadio Diego Armando Maradona per assistere tramite maxi schermi tutti insieme a Udinese-Napoli partirà alle ore 15, come si legge su Ticketone, con la prelazione per gli abbonati fino alle ore 18:

Dalle ore 15:00 del 02/05/2023 alle ore 18:00 del 02/05/2023 Prelazione abbonati

Dalle ore 18:30 del 02/05/2023 alle ore 20:45 del 04/05/2023 Vendita libera

AGGIORNAMENTO 15.01 – Già 15mila utenti in coda, si legge su Ticketone.

Info e modalità per acquisto biglietti

Salvo quanto di seguito precisato, i biglietti potranno essere acquistati:

on line, sul sito di Ticketone (https://sscnapoli.ticketone.it/search). In tale ipotesi, il titolo di ingresso potrà essere caricato in modalità digitale, sulla fidelity card (Fan Stadium Card) oppure ricezione del titolo in formato pdf via mail. Per quest’ultima modalità non è necessario il possesso della fidelity card. Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

presso i punti vendita Ticketone abilitati (clicca qui per consultare l’elenco ). In tale ipotesi, il titolo di ingresso sarà caricato, in modalità digitale, sulla propria fidelity card (Fan Stadium Card) ovvero stampato su supporto termico (biglietto cartaceo tradizionale).

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di oggi fino ad esaurimento posti al prezzo di euro 5,00 per adulti e bambini.

VENDITA PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI

I posti riservati ad utenti diversamente abili sono acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 18:30 di oggi martedì 2 maggio. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-diversamente-abili/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone (https://promozioni.ticketone.it/event/it/49272/90600215/udinese-vs-napoli-live-streaming).

INFORMAZIONI GENERALI

L’accesso allo Stadio dovrà avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla SSC Napoli tramite il proprio personale, al fine di evitare assembramenti.

Al termine della gara, al fine di non creare assembramenti, il deflusso sarà contingentato e regolato dal personale di sicurezza. Pertanto, si invita il pubblico a restare al proprio posto ed attendere le indicazioni degli steward per l’uscita.

La non osservanza dei protocolli può comportare sanzioni da parte delle autorità competenti.

La titolarità di un titolo di accesso allo Stadio Maradona comporta automaticamente l’accettazione del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche della S.S.C. Napoli S.p.A. (‘Codice di Condotta’), entrambi consultabili sul sito ufficiale sscnapoli.it.

Il Codice di Condotta contempla tutte le condotte ritenute rilevanti ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni da parte della SSC Napoli, le varie tipologie di sanzioni nonché le relative procedure di applicazione.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice di Condotta e del Regolamento d’uso dello Stadio.

Lo Stadio Maradona è dotato di un sistema di videosorveglianza all’avanguardia in grado di indentificare gli autori delle violazioni del Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta.

La SSC Napoli condanna qualunque comportamento violento, anche verbale, e ogni condotta che direttamente o indirettamente comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori o, più in generale, che la SSC Napoli ritenga non rappresentativi della propria tradizione e della propria identità sportiva.

Maxi schermi al Maradona per Udinese-Napoli

Come annunciato da De Laurentiis, infatti, vi saranno 10 maxischermi al Maradona: oltre ai due già presenti, infatti, ve ne saranno altri due per ogni settore dello stadio Diego Armando Maradona. Con partita confermata alle ore 20:45.

