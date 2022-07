Blitz a Parigi e Istanbul per Diallo e Kim

Adesso è caccia al sostituto di Koulibaly

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, ha fatto il punto sul mercato del Napoli che cerca rinforzi per la difesa attraverso il suo sito ufficiale:

“Continua la caccia del Napoli al post Koulibaly. La squadra azzurra tiene vivi i contatti con Fenerbache e PSG per Kim Min-Jae e Abdou Diallo. Dopo l’ufficialità della cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea, il Napoli sta lavorando per sostituire il senegalese. La squadra azzurra ha infatti individuato i profili di Abdou Diallo del PSG e Kim Min-jae del Fenerbache. Per entrambi, negli ultimi giorni, il Napoli ha effettuato dei blitz a Parigi e Istanbul per illustrare il progetto ai due giocatori e parlare con gli agenti“.