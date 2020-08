Boga considera il Napoli un Top Team. Felice delle lodi ricevute da Gattuso e Giuntoli

L’interesse del Napoli per Boga inizia a trovare dei riscontri positivi. Il procuratore di Jeremie Boga – il fratello Daniel – ha parlato del futuro del suo assistito -ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – lontano dal Sassuolo, strizzando l’occhio al Napoli

“In questo periodo, Jeremie si sta godendo un po’ di vacanza con la sua famiglia e con i suoi amici in attesa dell’inizio della prossima stagione. Il Napoli? Siamo a conoscenza dell’apprezzamento e delle lodi da parte del mister Gattuso e del direttore Cristiano Giuntoli lui ne è felice, è contento, è sempre piacevole ricevere attestati di stima, specialmente poi quando provengono da professionisti famosi nel mondo come Rino Gattuso o da un grande club quale è il Napoli“.

Cosa pensa del Napoli? Boga sa bene che si tratta di un top team