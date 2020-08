Boga sempre più vicino al Napoli: nell’affare anche una contropartita!

Jeremie Boga sempre più vicino al Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela che Jeremie Boga sarebbe sempre più vicino al Napoli. Stando a quanto scritto dal prestigioso quotidiano, l’esterno potrebbe trasferirsi in azzurro per circa 25 milioni di euro più il cartellino di Gennaro Tutino al Sassuolo. L’attaccante, che in questo momento si trova in ritiro, è gradito a De Zerbi ed è stato dunque individuato come alternativa per sbloccare l’affare coi neroverdi.

