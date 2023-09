Bologna-Napoli, Anguissa tra i migliori in campo

Il centrocampista del Napoli André Zambo Anguissa è stato uno dei migliori in campo nella sfida contro il Bologna.

Ieri sera è andata in scena la sfida di campionato tra Bologna e Napoli e tra i protagonisti c’era anche André Zambo Anguissa.

Il quotidiano Il Mattino ha analizzato la sua prestazione:

“Rinascita di Anguissa, che finalmente torna a giocare da tuttocampista: corre, recupera palloni, imposta e addirittura sombrerizza mezza difesa del Bologna. Insomma, è tornato Anguissa, ma il Napoli no. Riesce a nuotare, mostra una grande volontà di gioco, qualche sprazzo d’impostazione e tanti recuperi per schermare, come succedeva nel secolo scorso, quello spallettiano, al punto che il centrocampo del Napoli si aggrappa ad Anguissa come uno scoglio in mezzo all’oceano. Il centrocampista camerunense ha fatto da pendolo, toppa, raccordo, staffetta, sarto, cuoco, soldato, medico in trincea. L’energia di Anguissa, i suoi palloni – strappati e rigiocati – sono un sospiro di sollievo, ma i pericoli sono tutti sulle spalle dei calciatori del Napoli.”

