Corriere dello Sport – Bologna, Saelemaekers in panchina: recuperato l’infortunio. Le scelte di Motta.

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato la situazione di “abbondanza” in casa Bologna. Thiago Motta ha tempo per pensare, dopo gli acquisti estivi la situazione in rosa è decisamente più serena. In mediana Ferguson, Aebischer e Freuler sono già gli uomini da scalzare per chi vorrà conquistarsi un posto da titolare. Secondo il quotidiano, Moro potrebbe partire dalla panchina per la seconda giornata consecutiva, dove per la prima volta siederà anche Saelemaekers che ha recuperato dall’infortunio alla caviglia e si è riunito al gruppo.

Ci sono alcuni ballottaggi in corso, la rosa richiesta dal tecnico, è stata costruita per favorire una sana concorrenza interna. Ndoye e Karlsson sono leggermente favoriti a discapito di Orsolini, capocannoniere da doppia cifra nella scorsa stagione, mentre in questa è ancora a secco. Nel quartetto difensivo, invece, è pronto a tornare Posch.

Fonte foto: Flickr.com

