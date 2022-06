Bonfigli: “Dries ha sempre parlato bene di Napoli, non penso sia rottura ufficiale”

Futuro Mertens, parla Bonfigli

Emiliano Bonfigli, giornalista di Rtl Belgium, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal per fare il punto sul futuro di Dries Mertens. Ecco le sue parole:

“Mertens, ogni volta che è stato in ritiro con il Belgio negli ultimi anni, ha sempre parlato bene del Napoli: lo sanno tutti che è follemente innamorato della città. Le parole di ieri non ritengo si possano considerare una rottura ufficiale, tuttavia è evidente che non aprono ad un lieto fine. Penso che a Dries non siano andate giù due cose e ci sta male: il fatto che nessuno del club si è fatto sentire con lui, e perché evidentemente sente che il Napoli non lo vuole più“.