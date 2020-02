Bonfrisco:”Belotti sarà del Napoli. Var? Bisogna cambiare”

L’ex arbitro si dice certo dell’acquisto

Nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Angelo Bonfrisco, che si è detto certo dell’arrivo dell’attaccante in maglia azzurra. Ecco quanto dichiarato: “Mi è arrivato un messaggio da un amico professionista per dirmi chi sarà il numero 9 l’anno prossimo: Belotti. Come sportivo lo vedo ben messo nel Napoli, con un tale trasporto emotivo, quest’annata Belotti sta facendo molta fatica come tutta la squadra. Cairo ha fatto benissimo a smentire, ma la persona che mi ha dato la notizia è molto attendibile: lo scopriremo solo vivendo. Ci sono due opportunità: girare Petagna al Torino + soldi oppure l’acquisto secco, la cifra si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Sono curioso di sapere come andrà a finire”. Poi si è lasciato andare ad alcune considerazioni a riguardo del caos arbitrale scoppiato nelle ultime giornate, ed ha aggiunto: “Favorevole al quarto mandato di Nicchi? No, sono per il ricambio. Andare sempre al VAR? Compete al protocollo, che modificherei. Così com’è improntato ora, crea problemi”.

