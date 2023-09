Bonucci fa causa alla Juventus, la richiesta del giocatore

L’ex difensore e Capitano della Juventus Leonardo Bonucci avrebbe deciso di presentare una causa contro il club bianconero.

Leonardo Bonucci avrebbe deciso di far causa alla Juventus. Il giocatore ha vestito per la prima volta la maglia del club nell’ormai lontano 2010. Durante questi anni ci sono stati momenti in cui il giocatore ha salutato il club più volte, fino ad arrivare allo scorso 1° settembre, quando si è trasferito definitivamente all’Union Berlino.

Ad oggi Leonardo Bonucci avrebbe però fatto causa alla Juventus. Sportitalia ha riportato qualche dettaglio in più in merito alla faccenda.

“Non tira ancora aria di distensione tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Anzi, tutt’altro, perché gli ultimi sviluppi narrano di una vicenda che andrà per le lunghe. L’ex capitano bianconero si è accasato all’Union Berlino, ma ha deciso di fare causa al suo ex club per il trattamento ricevuto negli ultimi mesi. La richiesta, stando a quanto filtra, sarebbe un risarcimento per danni di natura professionale e d’immagine dovuto alla presunta mancanza delle adeguate condizioni di allenamento e di preparazione.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Marfella trova squadra: ripartirà dalla Casertana!

Italia-Ucraina, Di Lorenzo: “Saremo pieni di entusiasmo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, Dumfries parla del suo inizio di stagione