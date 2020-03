Botti, Direttore del Pascale, risponde al il virologo milanese: “Reazione dettata da deliri di onnipotenza”

Botti: qualcuno ci ha tacciato di provincialismo quando abbiamo contribuito a scrivere un protocollo così importante validato dall’Aifa e quando l’attenzione su questo protocollo viene dagli Stati Uniti. Se il New York Times concede una parte delle sue pagine a questo studio nominando anche il nostro Paolo Ascierto, vuol dire che non siamo poi tanto provicialisti

Gerardo Botti, Direttore Scientifico “IRCCS Fondazione Pascale”, Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha dovuto rispondere a Massimo Galli Direttore Responsabile Malattie Infettive 3 dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano sulle polemiche nate dopo il protocollo dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ai test sul farmaco Tocilizumab per contrastare l’avanzata del virus.

Come riporta vesuviolive.it, prima di questa risposta del Direttore, però, c’è stato l’episodio televisivo, durante la puntata di Carta Bianca, programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer, il virologo milanese aveva minimizzato la ricerca e il lavoro svolto dal, professore Ascierto oncologo del Pascale alla guida del team che ha sperimentato l’utilizzo del farmaco in questione.

QUESTA LA RISPOSTA ALLA POLEMICA DATA DA GERARDO BOTTI AI MICROFONI DI LA PRESSE

“Noi non pretendiamo, con il protocollo che ci ha autorizzato l’Aifa, di dire che abbiamo scoperto il vaccino, assolutamente: è un farmaco sintomatico che serve a curare i pazienti nella fase avanzata della loro malattia –riporta vesuviolive.it.

“Il problema non è provare questo farmaco ma è fare in modo (e questo noi lo abbiamo fatto) di cominciare un sistema di terapia che chiamiamo off-label compassionevole ovvero quella terapia che si fa quando non abbiamo altre possibilità terapeutiche per soggetti che, magari, andrebbero incontro a delle gravissime complicanze.

“Adesso, quello che c’è di valido (e questo ci fa molto piacere) è che questa terapia diventa terapia di sistema attraverso questo protocollo che noi abbiamo scritto e promosso, grazie a Franco Perrone, con il Direttore dell’Aifa. Quindi, se noi non fossimo stati capaci di integrare il senso di questo trattamento con il discorso di sistema non avremmo sicuramente avuto la capacità di validazione di questa terapia.

“Qualcuno ci ha tacciato di provincialismo quando abbiamo contribuito a scrivere un protocollo così importante validato dall’Aifa e quando l’attenzione su questo protocollo viene dagli Stati Uniti e il New York Times concede una parte delle sue pagine a questo studio nominando anche il nostro Paolo Ascierto e il nostro istituto insieme all’Azienda dei Colli, insieme al collega Montesarchio, a Franco Maria Buonaguro, il nostro virologo, insieme a Franco Perrone, vuol dire che non siamo poi tanto provicialisti.

“Ritengo che, per quanto qualche sapientone possa mettere in dubbio il metodo, semplicemente penso soltanto sia una reazione dettata dalla saccenza, dalla presunzione, dai deliri di onnipotenza che in questo momento rappresentano proprio l’ultimo dei gradini dei valori sociali”. Conclude Botti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio:”Allenamenti? Riprenderanno ad emergenza finita”

Sion, ufficiale il licenziamento di 9 giocatori

Calemme:”Jovic è sulla lista, ma non è la priorità”

Coronavirus, il bollettino delle ore 18: in Campania, il totale dei contagiati sale a 652

VIDEO – Insigne scalpita, per tornare in campo: palleggia sul balcone!

Coronavirus, la “fuga” di Higuain: in quarantena a casa, vola in Argentina

VIDEO – Emilio Fede si scusa: “Basta polemiche, “grazie” Prof. Ascierto”

UFFICIALE – La Premier League si ferma fino al 30 aprile. Il comunicato

Calciomercato Napoli, rilancio per Tsimikas: l’intenzione è bruciare la concorrenza dell’Inter

Ufficiale, la FIFA prorogra i trasferimenti e i contratti dei calciatori

Lecce, Sticchi Damiani: ”Gli stipendi possono saltare se la stagione è a rischio”

Il Napoli segue Marc Cucurella: piace per la fascia sinistra

Spadafora: “Serie A, si riprende a giocare il 3 maggio”

Mertens – Futuro da dirigente per l’uomo dei record

Calciomercato Napoli – Si inserisce l’Inter per Tsimikas

CONTENUTI EXTRA

Morti 2 dipendenti Poste nel bergamasco

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Giornalista Sportivo – Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche See author's posts