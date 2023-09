Braga-Napoli, Di Lorenzo: “Mai mancato spirito di sacrificio”

Il Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli in trasferta contro il Braga.

Giovanni Di Lorenzo è stato l’autore di una delle due reti del Napoli siglate durante la sfida di Champions League contro il Braga. Il Capitano del club azzurro ha rilasciato alcuni commenti a Sky Sport dopo la vittoria.

“Risultato importante, in Champions League le gare sono tutte difficili. Il girone è difficile, quindi partire con una vittoria in trasferta è importante per proseguire nel girone. Quando ho segnato non ho preso la palla benissimo ma in questi casi è forse meglio così. Quando uno non prende la palla può anche non segnare. Sono stato fortunato che è entrata.”

Sull’esultanza dopo il gol:

“Nessun segnale, ho esultato con i miei compagni, i miei amici, la panchina e lo spogliatoio. Secondo me lo spogliatoio è la parte più importante che c’è nel calcio, ci tenevo ad esultare insieme ai miei compagni.”

