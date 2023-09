Braga-Napoli, le probabili scelte di Garcia

Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime circa alcune scelte che Rudi Garcia potrebbe prendere per la sfida tra Braga e Napoli.

Mercoledì 20 settembre ci sarà la prima sfida di Champions League del Napoli di Rudi Garcia; l’avversario sarà il Braga allenato da Artur Jorge.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzata su qualche scelta del tecnico azzurro. Secondo quanto si legge sarebbe quasi certa la presenza del difensore Amir Rrahmani, che la scorsa volta non sarebbe sceso in campo proprio per tornare pienamente a disposizione contro la squadra portoghese. In aggiunta, il tecnico punterà sicuramente sul difensore Mathias Olivera e l’attaccante Matteo Politano.

Ecco in seguito le parole del quotidiano:

“Focus sulle condizioni di Rrahmani, fuori a Marassi: dopo gli impegni con il Kosovo è tornato affaticato e così Garcia ha deciso di risparmiarlo in vista di Braga. L’obiettivo, insomma, è rivederlo in campo dall’inizio in Champions , mentre già certa è la presenza di Olivera e Politano.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pagelle Genoa-Napoli, voti bassi anche per Mario Rui

Napoli, problemi anche in attaccato: l’analisi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

CR7 torna all’attacco, nuovo assalto alla Juve: vuole i 19mln di euro