Brekalo: “Sapevo dell’interesse del Napoli, ho voluto la Fiorentina”

L’attaccante della Fiorentina Josip Brekalo ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb in cui ha parlato anche dell’interesse del Napoli.

Le prime parole riguardano il suo percorso nel club viola:

Per me giocare in una squadra storica come la Fiorentina è sempre stato un grande sogno. Quando il mio procuratore mi ha avvisato delle trattative ero onorato dall’opportunità di venire qua. Sono arrivato un po’ tardi, alla fine del mercato, ma ci sono riuscito. La squadra giocava ogni tre giorni e sapevo di dover rimanere concentrato e che lavorando avrei trovato il mio posto.”

In seguito Josip Brekalo parla dell’argomento Napoli: nonostante sapesse dell”interesse del club il giocatore avrebbe scelto fin da subito la maglia viola.

“Sì, c’erano altre squadre di Serie A ma volevo venire solo qua. Sono molto contento, la squadra ha fatto una grande stagione, la scorsa, con due finali. Peccato non averne vinta almeno una, però anche quest’anno abbiamo un’altra occasione. Siamo di nuovo in Europa e in Coppa Italia possiamo provare a ripeterci. Io voglio dare una mano a questa squadra.”

