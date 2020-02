Brescia-Fortitudo Bologna in tv oggi, Coppa Italia basket 2020: orario, programma, streaming

L’ultimo quarto di Coppa Italia 2020 di basket in programma è quello fra Germani Brescia e Fortitudo Bologna, le quali si affronteranno oggi alle 20.45. Sfida che vede i lombardi favoriti, dato un roster sulla carta abbastanza superiore, anche se nelle ultime settimane la condizione dei giocatori della Leonessa è sembrata in calando dopo il periodo favoloso a cavallo tra l’anno vecchio e quello nuovo.

La Fortitudo, dal canto suo, non sta comunque vivendo un momento di forma strepitoso e contunua ad alternare belle vittorie a sconfitte cocenti. Tuttavia, la F ha una rosa pregna di esperienza e resta una squadra da non sottovalutare, a maggior ragione in un match da dentro o fuori. L’incontro verrà trasmesso in diretta TV sia da Rai Sport + HD che da Eurosport 2. Sarà, inoltre, possibile seguirlo anche in diretta streaming tramite le piattaforme Eurosport Player e Rai Play. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dandovi così modo di seguire Brescia-Fortitudo senza perdervi nulla di ciò che accade in campo.

IL PROGRAMMA DI BRESCIA-FORTITUDO BOLOGNA

Orario: 20.45

Diretta TV: Eurosport 2 e Rai Sport + HD

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo