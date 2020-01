Brescia-Oldenburg in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Terza giornata delle Top 16 di EuroCup 2020 e partita importantissima per la Germani Brescia, che ospita i tedeschi dell’Oldenburg. La situazione nel gruppo F è in grandissimo equilibrio con quattro squadre tutte con una vittoria. Brescia è reduce dalla bella vittoria nel derby lombardo contro l’Olimpia Milano, che ha permesso alla squadra di Esposito di consolidare il proprio terzo posto e di riscattare la sconfitta con Venezia in campo europeo.

Germani Basket Brescia-EWE Baskets Oldenburg, sfida valevole per la terza giornata delle Top 16 di EuroCup, si giocherà mercoledì 22 Gennaio alle ore 20.30. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 ed in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV BRESCIA-OLDENBURG

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO

Ore 20.30 Germani Basket Brescia-EWE Baskets Oldenburg

Loading…

Loading…

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo