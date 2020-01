Brescia-Oldenburg in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

Oggi, mercoledì 22 gennaio si svolgerà la sfida tra Germani Brescia ed Ewe Baskets Oldenburg, match valido per la terza giornata della Top 16 di EuroCup 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il Palaleonessa di Brindisi. Match fondamentale tra due squadre attualmente appaiate in classifica del girone F e che sarà visibile in streaming web.

Il Gruppo F, cui Brescia e Oldenburg appartengono, vede le due squadre appaiate assieme a Venezia e Patrasso e, dunque, l’importanza di portare a casa un risultato positivo è imperativo in un girone equilibratissimo e dove, con soli sei turni in tutto, ogni match diventa decisivo. Brescia arriva all’appuntamento dopo la sconfitta di Venezia, mentre i tedeschi dopo la vittoria all’esordio hanno perso contro Patrasso.

In campo scendono due squadre con uno stile di gioco diversissimo e dove si dovrà vedere se sarà l’attacco tedesco ad avere la meglio o la solida difesa lombarda. Nella stagione di EuroCup, infatti, la Germani Brescia ha una bassa media di realizzazione, solo 69,0 punti a partita, ma subisce pochissimo, con 70,8 punti di passivo. Di contro, invece, l’EWE Baskets Oldenburg in difesa non brilla, con ben 84,3 punti concessi, ma in attacco è letale, con 84,0 punti segnati in media.

La partita tra Germani Basket Brescia ed Ewe Baskets Oldenburg non godrà di alcuna copertura televisiva, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, assicurandovi aggiornamenti minuto per minuto.

Loading…

Loading…

Mercoledì 22 gennaio 2020

Ore 20.30: Germani Brescia – Ewe Oldenburg

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo