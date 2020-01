Brescia-Olimpia Milano in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

E’ il big match della 19esima giornata di Serie A basket 2019-2020 quello che alle 20.45 vedrà scontrarsi, al Palaleonessa, Germani Brescia e Olimpia Milano. Ambedue i team devono farsi perdonare una settimana europea non esaltante. I bresciani, infatti, hanno perso, nelle top-16 di Eurocup, il primo match dopo 9 successi consecutivi contro i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia. I meneghini, invece, sono reduci da due sconfitte in tre giorni patite in Eurolega sui difficilissimi campi di Anadolu Efes Istanbul e Maccabi Tel Aviv.

Data la settimana particolarmente intensa dell’Armani Milano, i favoriti sono i padroni di casa, i quali hanno dalla loro anche un fattore campo sicuramente molto forte. Brescia, peraltro, ha già vinto all’andata, approfittando del fatto che sovente i meneghini in campionato fatichino più del previso proprio per via della difficoltà a smaltire la fatica che si viene a creare quando giochi al venerdì nella massima competizione europea. Ricordiamo, inoltre, che il sodalizio del capoluogo lombardo ha risolto proprio in settimana i contratti di Mack e White, prese del mercato estivo che non si sono rivelate all’altezza delle aspettative.

Il match verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport e sarà possibile seguirlo in streaming su Rai Play ed Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per darvi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questo incontro che si preannuncia a dir poco spettacolare.

IL PROGRAMMA DI LEONESSA BRESCIA – OLIMPIA MILANO

Orario: 20.45

Diretta TV: Rai Sport

Diretta streaming: Eurosport Player e Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

