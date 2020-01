Brescia-Patrasso in tv oggi, EuroCup basket 2020: orario d’inizio, programma e streaming

Tweet on twitter

Cominciano oggi le Top-16 di EuroCup. Saranno protagoniste quattro squadre italiane e tra queste ci sarà la Germani Basket Brescia, che farà il suo esordio questa sera (match in programma alle ore 20.30) contro i greci del Promitheas Patrasso. Una sfida da vincere per la squadra di coach Esposito, che ha chiuso al secondo posto la prima fase a gironi e sogna una storica qualificazione ai quarti di finale. Nel girone insieme a Brescia e Patrasso ci sono anche la Reyer Venezia e i tedeschi dell’Oldenburg.

Germani Brescia-Promitheas Patrasso, sfida valevole per la prima giornata delle Top-16 di Eurocup, si giocherà martedì 7 Gennaio alle ore 20.30. L’incontro sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV BRESCIA-PATRASSO

MARTEDI’ 7 GENNAIO

Ore 20.30 Brescia-Patrasso

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta scritta: OA Sport

Credit Ciamillo