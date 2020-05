Briatore: “Tratto Nathan Falco come fosse un 60enne, ascolta le riunioni con i manager”

Flavio Briatore torna a parlare della maturità del piccolo Nathan Falco, il figlio nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. Intervistato dal settimanale Oggi, l’imprenditore dichiara di trattare il figlio come un adulto, cercando di coinvolgerlo nei limiti del possibile nelle sue attività di lavoro: “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”.

Briatore vive a Montecarlo, vicino alla ex Gregoraci

Briatore vive a Montecarlo, a poca distanza dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il figlio Nathan vive con entrambi, avendo la possibilità di stare vicino a entrambi i genitori nonostante la separazione. “Io sono a Montecarlo, questa è una fortuna perché il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Oggi ho fatto una passeggiata di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino”. “Mia moglie” dice Briatore parlando di Elisabetta. Alla sua ex lo lega un rapporto di profonda stima che non è venuta meno nemmeno dopo la separazione. E a giovarne è anche il figlio:

In questo periodo ho tanto tempo in più, le attività sono ferme, non devi nemmeno preoccuparti di quanto incassi. In questi giorni, a parte le conference call, ho molto meno da fare del solito. Non sono mai stato così a lungo in casa come ora. Nathan sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra. Ci vediamo molto spesso.

Mai confermato il riavvicinamento a Elisabetta Gregoraci

Per anni la storia d’amore tra Flavio Briatore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha riempito le pagine di cronaca rosa, tanto che la separazione ha cominciato a far notizia già mesi prima che fosse ufficializzata dai diretti interessati. Nonostante la decisione di separarsi, Flavio e l’ex moglie non si sono mai fatto la guerra. Di recente si è perfino parlato della possibilità che fossero tornati insieme, un’eventualità mai confermata dall’imprenditore.