Brindisi-Digione, Champions League basket 2020: programma, orario, tv e streaming

L’Happy Casa Brindisi, dopo la sconfitta patita in campionato per mano di Cremona, torna in campo già martedì in cerca di riscatto in Basketball Champions League. I pugliesi, attualmente quinti nel Girone D con quattro successi e cinque sconfitte, dovranno vedersela con dei rivali di rango quali i francesi del Digione, i quali si trovano, momentaneamente, in seconda posizione con sei vittorie e appena tre debacle.

Brindisi potrà fare affidamento su un fattore campo molto forte, come dimostra il fatto che quest’anno solo la Dinamo Sassari è stata in grado di uscire vincitrice dal PalaPentassuglia. Digione è, però, un avversario molto insidioso, che tra campionato, ove attualmente occupa la terza posizione, e Champions League ha vinto 20 delle 26 partite giocate. Non sarà facile, dunque, per Banks e compagni conquistare il successo.

L’incontro inizierà alle 20.30 e verrà trasmesso in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante incontro.

IL PROGRAMMA DI BRINDISI – DIGIONE

Data: 07/01/2020

Orario: 20.30

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo