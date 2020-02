Brindisi-Fortitudo Bologna in tv oggi, Coppa Italia basket 2020: orario, programma, streaming semifinale

Saranno la Happy Casa Brindisi e la Fortitudo Bologna a giocare la seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2020. Le due squadre hanno sovvertito entrambe il pronostico del loro quarto di finale, eliminando rispettivamente la Dinamo Sassari (91-86) e la Germani Basket Brescia (76-73). Due match decisi in volata, con Brindisi trascinata da un Adrian Banks leggendario (37 punti), mentre la Fortitudo si è affidata al suo gruppo di italiani (Aradori, Fantinelli, Mancinelli) oltre ad Henry Sims. Una semifinale incertissima e che promette spettacolo, con le due squadre che hanno la grande occasione di raggiungere l’ultimo atto della competizione.

Happy Casa Brindisi-Pompea Fortitudo Bologna, seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia 2020, si giocherà sabato 15 Febbraio alle ore 21.00. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Eurosport 2 HD, Rai Sport HD ed in diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play e DAZN. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

PROGRAMMA ORARI TV BRINDISI-FORTITUDO BOLOGNA

SABATO 15 FEBBRAIO

Ore 21.00 Happy Casa Brindisi-Pompea Fortitudo Bologna

Diretta TV: Eurosport 2 HD, Rai Sport HD

Diretta streaming: Eurosport Player, DAZN, Rai Play

Diretta scritta: OA Sport

