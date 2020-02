Brindisi-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Oggi (1 febbraio) si disputerà la sfida tra Brindisi e Olimpia Milano, match valido per la ventunesima giornata di Serie A 2019-2020 di basket. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 20.30 presso il PalaPentassuglia. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La Happy Casa Brindisi deve dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League, ufficializzata martedì scorso con la sconfitta sul campo del Falco Szombathely, e rituffarsi in campionato, dove le cose ultimamente stanno andando bene: i salentini provengono infatti da tre vittorie consecutive e si sono rilanciati prepotentemente in classifica (quarto posto). A pari punti con i pugliesi c’è l’Olimpia Milano, da cui però ci si aspettava un rendimento decisamente superiore rispetto alle 12 vittorie e 7 sconfitte messe a referto finora. All’andata la squadra di Francesco Vitucci riuscì ad espugnare il capoluogo lombardo con il punteggio di 89-92.

La partita tra Brindisi e Olimpia Milano sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

BRINDISI-OLIMPIA MILANO: ORARIO, PROGRAMMA, TV E STREAMING

Sabato 1 febbraio 2020

Ore 20.30: Brindisi – Olimpia Milano

Guida tv – Diretta Eurosport 2

Guida streaming – Diretta Eurosport Player e DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Credit: Ciamillo